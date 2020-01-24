Налоговый маневр не связан с отношениями Москвы и Минска - источник в окружении Медведева

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решение о налоговом маневре в РФ не связано с российско-белорусскими отношениями. Об этом сообщил журналистам источник в окружении экс-главы правительства, заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.

"Решение о налоговом маневре принималось в рамках оптимизации бюджетных поступлений и никак не связано с российско-белорусскими отношениями", - сказал источник, комментируя заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко, который расценил налоговый маневр в нефтяной сфере в России якобы как попытку Москвы надавить на Минск.