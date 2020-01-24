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Поведение главы Чувашии, заставившего прыгать пожарного за ключами, недопустимо - Зиничев

17:00 24.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МЧС России Евгений Зиничев назвал недопустимым поведение главы Чувашии, заставившего пожарного прыгать за ключами от новой техники. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.

"В МЧС России негативно восприняли факт неэтичного поведения главы Республики Чувашия. Министр Зиничев отметил, что руководителю такого высокого ранга недопустимо вести себя подобным образом", - сказал представитель министерства.

В МЧС подвергли критике и поведение сотрудника ведомства. "Сотрудникам МЧС России нужно помнить, что они представляют ведомство, уважаемое не только в нашей стране, но и в мире, и вести себя надо соответствующе", - отметили в МЧС.

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