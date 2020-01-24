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США перебросили на базу в Индийском океане уже шесть стратегических бомбардировщиков B-52H

17:40 24.01.2020 Источник: Интерфакс

ВВС США перебросили еще один, уже шестой по счету, стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress на авиабазу на британском острове Диего-Гарсия в Индийском океане, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, стратегический бомбардировщик, способный нести крылатые ракеты большой дальности, в том числе с ядерными боеголовками, совершил перелет с авиабазы Барксдейл (штат Луизиана) на остров Диего-Гарсия. После пересечения Атлантики он был дозаправлен в воздухе над Средиземным море американским самолетом-заправщиком KC-135R, который поднимался с авиабазы Морон в Испании.

Как сообщалось, на фоне напряженности с Ираном в начале января США перебросили на авиабазу на острове Диего-Гарсия два стратегических бомбардировщика B-52H. Ранее на текущей неделе туда прибыли еще три таких самолета.

База в Диего-Гарсии находится вне досягаемости иранских ракет. Между тем базирующиеся на острове американские тяжелые бомбардировщики могут с использованием крылатых ракет большой дальности наносить удары по целям на всей территории Ирана без захода в зону действия его ПВО.

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