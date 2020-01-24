Кабинет министров Узбекистана утвержден указом президента
19:15 24.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ об утверждении на постах членов правительства под руководством премьер-министра Абдуллы Арипова. Текст документа публикует в пятницу пресс- служба главы государства.
В документе помимо самого Арипова перечислены утвержденные заместители премьер-министра, главы министерств и государственных комитетов.
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