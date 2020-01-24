О стычках войск РФ и США в Сирии Пентагону ничего не известно - помощник министра обороны
21:30 24.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министерство обороны США не располагает сведениями о каких бы то ни было мелких стычках, будто бы имевших место в последнее время между российскими и американскими войсками в Сирии. Об этом заявил в пятницу на брифинге для журналистов помощник министра обороны США по связям с общественностью и прессой Джонатан Хоффман.
"Наши позиции в Сирии ясны. Мы очень ясно даем понять другим странам и силам в этом регионе, где находятся наши люди. Мы работаем по каналам предотвращения конфликтов, чтобы гарантировать отсутствие недопонимания и случайных столкновений. Мы продолжаем действовать таким образом, добиваться того, что они знают, где мы находимся и будем находиться", - сказал официальный представитель Пентагона.
"У меня нет никакой обновленной информации о каких-либо конкретных событиях, о том, что вы описываете как "стычку". Никакой обновленной информации на этот счет у меня нет. Могу сказать только, что мы находимся там, где находимся, и они знают, где мы находимся", - добавил Хоффман. Он отвечал на просьбу прокомментировать данные о якобы случившихся "восточнее [города] Хасеке стычках" между вооруженными силами России и США.
В настоящее время российские военные совершают патрулирования на северо-востоке арабской республики. За последнюю неделю Центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщал о патрулированиях в провинции Хасеке 18, 19, 21 и 22 января. Каждый раз отмечалось, что все мероприятия прошли в соответствии с утвержденными планами, без происшествий.
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