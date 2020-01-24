0
0
0
НОВОСТИ

О стычках войск РФ и США в Сирии Пентагону ничего не известно - помощник министра обороны

21:30 24.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство обороны США не располагает сведениями о каких бы то ни было мелких стычках, будто бы имевших место в последнее время между российскими и американскими войсками в Сирии. Об этом заявил в пятницу на брифинге для журналистов помощник министра обороны США по связям с общественностью и прессой Джонатан Хоффман.

"Наши позиции в Сирии ясны. Мы очень ясно даем понять другим странам и силам в этом регионе, где находятся наши люди. Мы работаем по каналам предотвращения конфликтов, чтобы гарантировать отсутствие недопонимания и случайных столкновений. Мы продолжаем действовать таким образом, добиваться того, что они знают, где мы находимся и будем находиться", - сказал официальный представитель Пентагона.

"У меня нет никакой обновленной информации о каких-либо конкретных событиях, о том, что вы описываете как "стычку". Никакой обновленной информации на этот счет у меня нет. Могу сказать только, что мы находимся там, где находимся, и они знают, где мы находимся", - добавил Хоффман. Он отвечал на просьбу прокомментировать данные о якобы случившихся "восточнее [города] Хасеке стычках" между вооруженными силами России и США.

В настоящее время российские военные совершают патрулирования на северо-востоке арабской республики. За последнюю неделю Центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщал о патрулированиях в провинции Хасеке 18, 19, 21 и 22 января. Каждый раз отмечалось, что все мероприятия прошли в соответствии с утвержденными планами, без происшествий.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

20:45 24.01.2020
Через неделю Помпео посетит с визитом Украину, Белоруссию, Казахстан и Узбекистан
0
129
20:15 24.01.2020
Среди пациентов с коронавирусом в Китае нет россиян - МИД РФ
0
165
19:45 24.01.2020
Дипломатические отношения с Кубой приостановлены временным правительством Боливии
0
181
19:15 24.01.2020
Кабинет министров Узбекистана утвержден указом президента
0
238
18:45 24.01.2020
Впервые с декабря цены на нефть марки Brent опустились до до $60,95 за баррель
0
251
18:15 24.01.2020
За 6 дней Китай построит больницу для зараженных коронавирусом - СМИ
0
271
17:40 24.01.2020
США перебросили на базу в Индийском океане уже шесть стратегических бомбардировщиков B-52H
0
368
17:12 24.01.2020
На юго-западе ФРГ неизвестный открыл огонь, несколько человек погибли - полиция
0
379
17:00 24.01.2020
Поведение главы Чувашии, заставившего прыгать пожарного за ключами, недопустимо - Зиничев
0
363
16:32 24.01.2020
Власти КНР запретили туристическим агентствам продавать путевки - Bloomberg
0
351

Возврат к списку