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НОВОСТИ

От "Уханьской" пневмонии в Китае умер один из врачей

10:00 25.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава отделения оториноларингологии Больницы китайской и европейской медицины в городе Ухань (провинция Хубэй, Центральный Китай) Лян Удун в субботу умер от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщил информационный портал "Сина". Врачу было 62 года, отмечает портал.

По последним данным, от пневмонии, вызванной новым коронавирусом, в Китае умер 41 человек. Число инфицированных увеличилось до 1287. В тесном контакте с заболевшими находились 13 967 человек, они находятся под медицинским наблюдением.

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