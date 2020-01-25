От "Уханьской" пневмонии в Китае умер один из врачей
10:00 25.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава отделения оториноларингологии Больницы китайской и европейской медицины в городе Ухань (провинция Хубэй, Центральный Китай) Лян Удун в субботу умер от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщил информационный портал "Сина". Врачу было 62 года, отмечает портал.
По последним данным, от пневмонии, вызванной новым коронавирусом, в Китае умер 41 человек. Число инфицированных увеличилось до 1287. В тесном контакте с заболевшими находились 13 967 человек, они находятся под медицинским наблюдением.
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