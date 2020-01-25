Погода 25 января: Синоптики прогнозируют небольшой "плюс" и мокрый снег

10:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Облачная погода, снег и до плюс двух градусов ожидаются в Москве в субботу, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе температура воздуха составит от нуля до двух градусов тепла. В ночь на воскресенье она может опуститься до минус трех градусов. Синоптики предупреждают о возможной гололедице.

Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, местами с порывами до 18 м/с. В связи с сильным ветром 25 января объявлен желтый уровень опасности. Атмосферное давление составит около 734 мм ртутного столба.