Военные ЦВО помогают ликвидировать снежные заносы на дорогах Алтайского края

16:49 Источник: НГ-Online

Военнослужащие Центрального военного округа помогли восстановить нарушенное из-за снежного шторма транспортное сообщение между селом и райцентром в Алейском районе Алтайского края.



Сводный отряд с помощью бульдозеров на базе артиллерийских тягачей БАТ-2 расчистил участок дороги между селами Савинка и Моховское протяженностью около 10 км. Это позволило восстановить нарушенное транспортное сообщение между селом Савинка с населением около 500 жителей с городом Алейском.



Работы по ликвидации снежных заносов продолжаются. Сводный отряд приступил к расчистке участка дороги протяженность 13 км, соединяющей села Боровское и Серебренниково.



Ранее сообщалось, что по решению командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина привлекли тяжелую военную технику для ликвидации снежных заносов на дорогах в Алтайском крае.



По информации пресс-службы Центрального военного округа.