Военные ЦВО помогают ликвидировать снежные заносы на дорогах Алтайского края
16:49 25.01.2020 Источник: НГ-Online
Сводный отряд с помощью бульдозеров на базе артиллерийских тягачей БАТ-2 расчистил участок дороги между селами Савинка и Моховское протяженностью около 10 км. Это позволило восстановить нарушенное транспортное сообщение между селом Савинка с населением около 500 жителей с городом Алейском.
Работы по ликвидации снежных заносов продолжаются. Сводный отряд приступил к расчистке участка дороги протяженность 13 км, соединяющей села Боровское и Серебренниково.
Ранее сообщалось, что по решению командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина привлекли тяжелую военную технику для ликвидации снежных заносов на дорогах в Алтайском крае.
По информации пресс-службы Центрального военного округа.
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