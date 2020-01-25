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Военные ЦВО помогают ликвидировать снежные заносы на дорогах Алтайского края

16:49 25.01.2020 Источник: НГ-Online

Военнослужащие Центрального военного округа помогли восстановить нарушенное из-за снежного шторма транспортное сообщение между селом и райцентром в Алейском районе Алтайского края.

Сводный отряд с помощью бульдозеров на базе артиллерийских тягачей БАТ-2 расчистил участок дороги между селами Савинка и Моховское протяженностью около 10 км. Это позволило восстановить нарушенное транспортное сообщение между селом Савинка с населением около 500 жителей с городом Алейском.

Работы по ликвидации снежных заносов продолжаются. Сводный отряд приступил к расчистке участка дороги протяженность 13 км, соединяющей села Боровское и Серебренниково.

Ранее сообщалось, что по решению командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина привлекли тяжелую военную технику для ликвидации снежных заносов на дорогах в Алтайском крае.

По информации пресс-службы Центрального военного округа.

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