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В память о жертвах Холокоста прошел Марш жизни под Калининградом

17:15 26.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Марш жизни в память о жертвах Холокоста прошел в воскресенье под Калининградом. Жители самого западного российского региона проследовали по маршруту "Марша смерти" 1945 года, когда нацисты холодной зимней ночью учинили на берегу Балтийского моря жестокую расправу над тысячами евреев - узниками концлагеря Штуттхоф, сообщил ТАСС глава администрации Янтарного городского округа Алексей Заливатский.

"Траурное шествие с участием около 150 человек в этом году - в год 75-летия Великой Победы - началось в поселке Русское у мемориального комплекса на братской могиле советских воинов, погибших в феврале - апреле 1945 года в боях Восточно-Прусской наступательной операции советских войск. Здесь прошел короткий митинг, возложение цветов", - рассказал Заливатский.

Затем участники акции проследовали восемь километров по маршруту, по которому в конце января 1945 года фашисты конвоировали узников концлагерей Восточной Пруссии на берег Балтийского моря в поселок Пальмникен (ныне Янтарный). Там нацисты злодейски расправились с людьми. Тех, кто после "марша смерти" остался в живых, загоняли в ледяные воды Балтийского моря и расстреливали.

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