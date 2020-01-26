В память о жертвах Холокоста прошел Марш жизни под Калининградом
17:15 26.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Марш жизни в память о жертвах Холокоста прошел в воскресенье под Калининградом. Жители самого западного российского региона проследовали по маршруту "Марша смерти" 1945 года, когда нацисты холодной зимней ночью учинили на берегу Балтийского моря жестокую расправу над тысячами евреев - узниками концлагеря Штуттхоф, сообщил ТАСС глава администрации Янтарного городского округа Алексей Заливатский.
"Траурное шествие с участием около 150 человек в этом году - в год 75-летия Великой Победы - началось в поселке Русское у мемориального комплекса на братской могиле советских воинов, погибших в феврале - апреле 1945 года в боях Восточно-Прусской наступательной операции советских войск. Здесь прошел короткий митинг, возложение цветов", - рассказал Заливатский.
Затем участники акции проследовали восемь километров по маршруту, по которому в конце января 1945 года фашисты конвоировали узников концлагерей Восточной Пруссии на берег Балтийского моря в поселок Пальмникен (ныне Янтарный). Там нацисты злодейски расправились с людьми. Тех, кто после "марша смерти" остался в живых, загоняли в ледяные воды Балтийского моря и расстреливали.
НОВОСТИ
- 17:45 26.01.2020
- Источником коронавируса вероятно были дикие животные - ученые КНР
- 16:30 26.01.2020
- Из-за коронавируса в Париже отменен парад-карнавал в честь китайского Нового года
- 15:30 26.01.2020
- Китай планирует закупить за рубежом костюмы биозащиты
- 14:45 26.01.2020
- На белорусский НПЗ поступила первая часть партии норвежской нефти
- 14:15 26.01.2020
- При разгоне акции протеста в Ираке ранены десять человек - СМИ
- 13:45 26.01.2020
- Ученые не могут установить источник происхождения коронавируса
- 13:15 26.01.2020
- Монету, посвященную Brexit, впервые представили в Великобритании
- 12:45 26.01.2020
- Коронавирус начал адаптироваться, усложнив эпидемиологическую ситуацию - Госкомитет КНР
- 12:15 26.01.2020
- После землетрясения в Турции более сотни человек до сих пор остаются в больницах
- 11:30 26.01.2020
- Во вторник из Уханя будут эвакуированы сотрудники генконсульства США
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать