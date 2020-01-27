На парламентских выборах в Перу лидирует правоцентристская партия - экзитпол
07:40 27.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правоцентристская партия "Народное действие" лидирует на внеочередных парламентских выборах в Перу. Об этом свидетельствуют первые результаты экзитпола, опубликованные газетой "Перу 21" после закрытия избирательных участков в воскресенье в 16:00 по местному времени (полночь 27 января мск).
По данным газеты, "Народное действие" набирает 11,8% голосов избирателей. Следом идет правая партия "Альянс за прогресс Перу" с результатом 8,8%. Замыкает тройку лидеров центристская Фиолетовая партия, на стороне которой симпатии 8,1% опрошенных. ЦИК страны планирует опубликовать первые предварительные результаты волеизъявления граждан к 21:00 (05:00 мск).
Право голоса на воскресных выборах имели 24,8 млн перуанцев (из 32,5 млн жителей страны) в 26 избирательных округах. Для участия в выборах в Конгресс (однопалатный парламент) была зарегистрирована 21 партия. Мандат депутатов внеочередного парламентского созыва будет укороченным, полномочия законодателей обновленного состава парламента продлятся чуть более года. В апреле 2021 в Перу пройдут очередные всеобщие выборы, во время которых, помимо депутатов, граждане изберут также главу государства.
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