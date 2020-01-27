Подданный Японии задержан в РФ при попытке получения секретных материалов

16:00 Источник: Интерфакс

Подданный Японии был задержан в России при попытке получения секретных материалов о российском военном потенциале, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в МИД РФ.

"25 декабря 2019 года при попытке получения секретных материалов о российском военном потенциале на Дальнем Востоке, сотрудниками российских правоохранительных органов во Владивостоке задержан подданный Японии", - заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД РФ подчеркнули, что российская сторона объявила задержанному с поличным японскому подданному официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ: "ему были даны 72 часа на то, чтобы он покинул территорию РФ. На следующий день находящий в России по журналисткой визе японец выехал на родину".

"Японским дипломатам, аккредитованным в России, заявлен протест о недопустимости указанных действий. В МИД России вызван советник-посланник посольства Японии в Москве, которому была вручена нота протеста в связи с противоправными действиями японского подданного", - добавили на Смоленской площади.