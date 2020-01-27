Подготовлен законопроект о снижении НДФЛ для нерезидентов с 30% до 13%

16:12 Источник: Интерфакс

Минфин РФ подготовил и направил на согласование в ведомства законопроект о снижении ставки НДФЛ на доходы от трудовой деятельности нерезидентов до 13% с 30%. Соответствующее поручение дал в октябре 2019 года Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост премьер-министра РФ.

Поправки вносятся в 224-ю статью Налогового кодекса РФ. В соответствии с законопроектом, с текстом которого ознакомился "Интерфакс", из статьи, определяющей ставки НДФЛ для нерезидентов, предлагается убрать пункты о доходах нерезидентов, в отношении которых применяется сейчас ставка 13% (доходы от трудовой деятельности по найму на основании патента, высококвалифицированных специалистов, участников госпрограммы по содействия переселению соотечественников из-за рубежа, членов экипажей судов под флагом РФ, беженцев), заменив их пунктом "от осуществления трудовой деятельности, в отношении которых налоговая ставка устанавливается в размере 13%".

Таким образом, ставка 13% в отношении доходов от трудовой деятельности нерезидентов устанавливается вне зависимости от категории налогоплательщиков.

В результате такого изменения выпадающие доходы по НДФЛ могут составить порядка 3,8 млрд рублей.