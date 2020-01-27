0
0
122
НОВОСТИ

Подготовлен законопроект о снижении НДФЛ для нерезидентов с 30% до 13%

16:12 27.01.2020 Источник: Интерфакс

Минфин РФ подготовил и направил на согласование в ведомства законопроект о снижении ставки НДФЛ на доходы от трудовой деятельности нерезидентов до 13% с 30%. Соответствующее поручение дал в октябре 2019 года Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост премьер-министра РФ.

Поправки вносятся в 224-ю статью Налогового кодекса РФ. В соответствии с законопроектом, с текстом которого ознакомился "Интерфакс", из статьи, определяющей ставки НДФЛ для нерезидентов, предлагается убрать пункты о доходах нерезидентов, в отношении которых применяется сейчас ставка 13% (доходы от трудовой деятельности по найму на основании патента, высококвалифицированных специалистов, участников госпрограммы по содействия переселению соотечественников из-за рубежа, членов экипажей судов под флагом РФ, беженцев), заменив их пунктом "от осуществления трудовой деятельности, в отношении которых налоговая ставка устанавливается в размере 13%".

Таким образом, ставка 13% в отношении доходов от трудовой деятельности нерезидентов устанавливается вне зависимости от категории налогоплательщиков.

В результате такого изменения выпадающие доходы по НДФЛ могут составить порядка 3,8 млрд рублей.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

17:00 27.01.2020
Ряд российских авиакомпаний приостановил рейсы в Китай
0
22
16:32 27.01.2020
Роспотребнадзор выявил 100 человек с подозрениями на коронавирус, все они не подтвердились
0
84
16:00 27.01.2020
Подданный Японии задержан в РФ при попытке получения секретных материалов
0
139
15:32 27.01.2020
Комиссия единороссов по этике рекомендовала исключить из партии главу Чувашии - источник
0
167
15:12 27.01.2020
ФСБ РФ приостановила следствие по делу задержанных в Керченском проливе украинских моряков
0
184
15:00 27.01.2020
Путин поручил до 15 апреля подготовить законопроект о продлении материнского капитала
0
189
14:32 27.01.2020
Российское посольство в Афганистане проверяет информацию о гражданах РФ на борту разбившегося самолета
0
266
14:12 27.01.2020
Ряд представителей ПАСЕ оспорили полномочия делегации РФ на зимней сессии
0
298
14:00 27.01.2020
Обсуждаются разные варианты всероссийского голосования по поправкам к конституции - Песков
0
278
13:32 27.01.2020
Глава Чувашии прокомментировал заявления о своем неуважении к МЧС
0
291

Возврат к списку