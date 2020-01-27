Трех подростков в Костроме подозревают в намерении устроить стрельбу в школе
17:32 27.01.2020 Источник: Эхо Москвы
В Костроме полиция заподозрила трех подростков в планах устроить стрельбу в школе. Как говорится на сайте регионального МВД, 15-летний ученик, «увлекающийся экстремистскими идеями», опубликовал в соцсетях некие запрещенные материалы, проявлял интерес к массовым убийствам в американской школе Колумбайн, которое произошло более 20 лет назад.
Вместе с двумя одноклассниками он якобы тренировался в стрельбе из пневматического пистолета. Полиция провела в домах обыски, изъяла компьютеры и телефоны, на которых хранилась переписка. Семьи взяли на особый контроль, с подростками и родителями провели профилактическую беседу. Эхо Москвы
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