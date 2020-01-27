Трех подростков в Костроме подозревают в намерении устроить стрельбу в школе

17:32 Источник: Эхо Москвы

В Костроме полиция заподозрила трех подростков в планах устроить стрельбу в школе. Как говорится на сайте регионального МВД, 15-летний ученик, «увлекающийся экстремистскими идеями», опубликовал в соцсетях некие запрещенные материалы, проявлял интерес к массовым убийствам в американской школе Колумбайн, которое произошло более 20 лет назад.

Вместе с двумя одноклассниками он якобы тренировался в стрельбе из пневматического пистолета. Полиция провела в домах обыски, изъяла компьютеры и телефоны, на которых хранилась переписка. Семьи взяли на особый контроль, с подростками и родителями провели профилактическую беседу. Эхо Москвы