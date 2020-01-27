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НОВОСТИ

ИГ распространило в соцсетях угрозы атаковать Израиль - СМИ

22:00 27.01.2020 Источник: Интерфакс

Террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена на территории РФ) распространила в социальных сетях угрозы атаковать Израиль, сообщает The Times of Israel.

"Сделаем Израиль полигоном для испытаний ракет и химического оружия", - цитирует газета перевод на английский язык заявления представителя группировки, которое было распространено в Twitter.

По данным радиостанции "Кан Бет", цель этих атак - не допустить реализации плана администрации США по урегулированию на Ближнем Востоке, который СМИ также называют "сделка века".

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