ИГ распространило в соцсетях угрозы атаковать Израиль - СМИ

22:00 Источник: Интерфакс

Террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена на территории РФ) распространила в социальных сетях угрозы атаковать Израиль, сообщает The Times of Israel.

"Сделаем Израиль полигоном для испытаний ракет и химического оружия", - цитирует газета перевод на английский язык заявления представителя группировки, которое было распространено в Twitter.

По данным радиостанции "Кан Бет", цель этих атак - не допустить реализации плана администрации США по урегулированию на Ближнем Востоке, который СМИ также называют "сделка века".