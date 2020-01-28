Отец брошенных в Шереметьево детей заявил, что хотел найти работу и вернуться за сыновьями

16:12 Источник: Интерфакс

Виктор Гаврилов, бросивший двух сыновей в московском аэропорту "Шереметьево", объяснил следователям свой поступок опасениями, что мальчики повторят его нелегкую судьбу.

"Я проявил слабость, испугался, что не справлюсь, поэтому оставил вас в аэропорту в Москве, зная и понимая, что вокруг много людей, сотрудников полиции, работников аэропорта, что вам не угрожает опасность", - сказал Гаврилов в видеообращении, распространенном во вторник Следственным комитетом.

"Я надеялся найти работу и вернуться за вами, чтобы никогда больше не расставаться, чтобы дать вам ту жизнь, которой не было никогда у меня", - сказал задержанный.

Он попросил прощения у "любимых сыновей".

Ранее в пресс-службе СК сообщили, что мужчина, оставивший двух сыновей в "Шереметьево", явился к следователю и допрошен.