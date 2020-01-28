Патриарх Кирилл объяснил, как увеличить население России на 10 млн за 10 лет

17:00 Источник: Интерфакс

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с трибуны Совета Федерации за существенное ограничение абортов в России.

"За 10 лет мы можем увеличить население на 10 миллионов, если мы добьемся прогресса в искоренении абортов из нашей жизни. А потом по возрастающей - и 150, и 160 миллионов (населения России), и это никакая не фантазия, и никакие иные способы не смогут помочь так радикально решить тему народонаселения, как значительное ограничение абортов", - заявил патриарх во вторник на Рождественских парламентских встречах в верхней палате парламента.