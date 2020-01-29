Задержания распространителей ложной информации о коронавирусе начались в Китае

13:05 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Китае начались задержания распространителей ложной информации о коронавирусе. Как сообщает агентство «Синьхуа», против одного человека возбуждено уголовное дело, шестерых привлекли к административной ответственности.

Ещё с 34 гражданами полицейские провели разъяснительные беседы. Отмечается, что пользователи распространяют в соцсетях недостоверные сведения о вспышке коронавируса. Подозреваемые были задержаны в городе Тяньцзинь на северо-востоке Китая.

Первые случаи заражения коронавирусом были зафиксированы в декабре в городе Ухань. По последним данным, число заболевших новым типом пневмонии достигло почти 6 тысяч. 132 человека умерли. Большинство летальных случаев приходится на провинцию Хубэй, откуда началось распространение коронавируса. Говорит Москва