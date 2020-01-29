ВАДА сообщило новую информацию об изменениях в базе данных московской антидопинговой лаборатории
13:32 29.01.2020 Источник: Эхо Москвы
Всемирное антидопинговое агентство обнародовало новую информацию об изменениях в базе данных московской антидопинговой лаборатории.
Глава отдела расследований ВАДА Гюнтер Юнгер сообщил, что 145 из 298 подозрительных записей о допинг-пробах из базы данных Московской антидопинговой лаборатории были изменены или удалены. По словам Юнгера, он и его коллеги в период с мая по ноябрь прошлого года занимались перепроверкой базы. Отмечается, что в некоторых случаях эти действия были датированы задним числом. Не все удалось восстановить. Проанализированы будут все 298 подозрительных проб – представитель ВАДА.
9 декабря исполком ВАДА определил санкции за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.
Среди них — 4-летний запрет для России на участие в крупных международных соревнованиях, а также возможность проводить их.
Россия подала жалобу в CAS на это решение . Так что санкции пока не вступили в силу. Эхо Москвы
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