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Управленцам московских школ предлагают проходить добровольную командную аттестацию

21:01 31.01.2020

В Москве представлена новая модель аттестации единой управленческой команды школы, которая дополнит аттестацию управленцев и будет носить добровольный характер. Ранее модель обсудили в каждом межрайонном совете директоров школ столицы. «Абсолютное большинство директоров школ заинтересовались этой моделью и поддержали ее, - отметил на селекторном совещании глава управления развития кадрового потенциала системы образования Департамента образования и науки Москвы Илья Новокрещенов. - Каждый управленец в системе должен понимать, что его деятельность – это, прежде всего, управленческий проект. Реализация проекта заключается в том, что каждый управленец ищет и использует механизмы и инструменты реализации в конкретной школе тех целей и задач, которые город ставит перед московской школой».
По словам Новокрещенова, цели следуют из показателей эффективности, которые устанавливает город. Они отражены в рейтинге школ, в аттестационной справке, а также в аналитическом наблюдении «Надежная московская школа».  «Результатом аттестации должна стать фиксация доверия города к конкретной управленческой команде», – пояснил Новокрещенов.
Подать заявку на прохождение аттестации смогут управленческие команды школ, у которых в аттестационной справке в 2019 году не более четырех неоптимальных показателей, в 2020 – не более трех, в 2021 – не более двух, и все пять членов команды проработали на своих должностях в данной школе полный финансовый и учебный год.
«Управленческая команда школы должна нести ответственность не только за те изменения в аттестационной справке, которые можно достичь в течение одного месяц, но и за ранее принятые решения», – полагает Илья Новокрещенов.  

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