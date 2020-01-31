Управленцам московских школ предлагают проходить добровольную командную аттестацию
21:01 31.01.2020
По словам Новокрещенова, цели следуют из показателей эффективности, которые устанавливает город. Они отражены в рейтинге школ, в аттестационной справке, а также в аналитическом наблюдении «Надежная московская школа». «Результатом аттестации должна стать фиксация доверия города к конкретной управленческой команде», – пояснил Новокрещенов.
Подать заявку на прохождение аттестации смогут управленческие команды школ, у которых в аттестационной справке в 2019 году не более четырех неоптимальных показателей, в 2020 – не более трех, в 2021 – не более двух, и все пять членов команды проработали на своих должностях в данной школе полный финансовый и учебный год.
«Управленческая команда школы должна нести ответственность не только за те изменения в аттестационной справке, которые можно достичь в течение одного месяц, но и за ранее принятые решения», – полагает Илья Новокрещенов.
НОВОСТИ
- 21:20 31.01.2020
- Минобороны Италии: Россия и Турция усиливают напряженность в Ливии
- 20:43 31.01.2020
- Пекин недоволен позицией США, где Китай попал в список стран с повышенной опасностью
- 19:30 31.01.2020
- Санкционная политика Британии в отношении РФ вряд ли изменится - посол Келин
- 18:55 31.01.2020
- В общежитиях московских вузов будут проводиться ежедневные медосмотры
- 18:45 31.01.2020
- Меркель рассказала, что определит будущие отношения с Британией
- 18:15 31.01.2020
- Британские власти решили отметить ночь наступления "брекзита"
- 17:40 31.01.2020
- При разборе завалов обрушившегося СКК в Петербурге обнаружено тело человека - ГУ МЧС
- 17:20 31.01.2020
- Мэр Собянин поздравил транспортный комплекс Москвы с международной премией
- 17:12 31.01.2020
- Заявления о военных интересах России в Европе в Совфеде назвали манией преследования
- 17:07 31.01.2020
- РУСАЛ награжден Министерством здравоохранения
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать