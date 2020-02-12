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Американские солдаты застрелили 14-летнего мальчика в Сирии - Минобороны РФ

22:35 12.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подросток погиб в сирийской провинции Хасеке в результате столкновения американских военных с местным населением, еще один человек ранен. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрий Боренков во время брифинга.

По его словам, между военнослужащими США и местным населением "произошел конфликт, в результате которого военные США открыли огонь на поражение по гражданским лицам". Как отметил Боренков, "один местный житель получил ранения. Еще один - 14-летний мальчик Фейсал Халид Мухаммад - погиб".

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