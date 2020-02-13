К визиту Трампа Индия подготовила два оборонных контракта на 3,5 млрд долларов

08:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индия подготовила к подписанию с США два крупных оборонных контракта на общую сумму 3,5 млрд долларов в преддверии визита американского президента Дональда Трампа, который состоится 24-25 февраля. Как сообщает в четверг газета "Таймс оф Индиа" со ссылкой на источники, оба контракта касаются приобретения военных вертолетов.

По этой информации, речь идет о закупке партии из шести ударных вертолетов AH-64E Apache ("Апач") на сумму 930 млн долларов и, как уже сообщалось ранее, приобретении 24 вертолетов морского базирования MH-60R Seahawk ("Сихок") в комплекте с ракетами на общую сумму 2,6 млрд долларов.

Эти сделки, которые вскоре должны быть заключены, приведут к тому, что общая стоимость индийских оборонных контрактов, заключенных США с 2007 года, превысит отметку 20 миллиардов долларов, указывает издание.

Кроме того, отмечают источники газеты, ожидается, что в ходе визита президент США будет добиваться того, чтобы Индия выбрала американские истребители (F/A-18, F-15EX или F-21 - модернизированный вариант многоцелевого истребителя F-16) для программы совместного производства 114 новых истребителей для ВВС Индии в рамках национальной кампании "Делай в Индии". Хозяин Белого дома также будет продвигать предложение о поставке американских палубных истребителей для авианосцев ВМС Индии.