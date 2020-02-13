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Россия и Китай представляют для США серьезную угрозу на территории Африки - Пентагон

09:00 13.02.2020 Источник: РБК

Россия и Китай представляют для США серьезную угрозу на территории Африканского континента. Об этом на брифинге заявил командующий сухопутными войсками США в Африке генерал-майор Роджер Клутье, передает ежедневная газета американского Министерства обороны Stars and Stripes.

«Хотя «Аш-Шабаб» (группировка, примкнувшая к запрещенной в России террористической организации «Аль-Каида») считается одной из самых больших угроз на континенте, конкуренция с Россией и Китаем [в Африке] является критически важной», — заявил он.

Генерал отметил, что у Китая есть военная база на территории Джибути, расположенная неподалеку от стратегической американской базы. При этом Клутье затруднился назвать страны, где, по оценке Вашингтона, есть российские военные объекты.  РБК

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