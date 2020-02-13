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НОВОСТИ

Москвичи могут следить за прививками детей онлайн

11:49 13.02.2020

В Москве в  электронных медицинских картах горожан появился новый раздел, посвященный детской вакцинации - теперь родители могут видеть все прививки, которые были сделаны их детям. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, сейчас у медиков есть сведения о более чем 1,9 млн детей, что позволяет онлайн оценивать эпидимиологическую  ситуацию в школах и детских садах. Информация о прививках онлайн доступна также в поликлиниках и уже не потеряется при переводе из одной амбулатории в другую. 

Новый раздел позволит также контролировать прозрачность системы здравоохранения Москвы, уверена Анастасия Ракова, - родителям будут приходить сообщения о сделанных прививках и в случае, если процедура не была проведена на самом деле, можно будет наказать виновных в приписках.

Как отметили Анастасия Ракова и глава Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун, сейчас в Москве эпидемиологическая ситуация стабильная, уровень заболеваемости сезонными болезнями не превышает норму, нет в столице и зарегистрированных случаев коронавируса.

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