Мэр Собянин обсудил ход реализации программы "Мой район" в Куркине
18:35 13.02.2020
Московские муниципалитеты при выполнении программы «Мой район» будут развиваться комплексно, написал в Twitter мэр Сергей Собянин, который сегодня оценил планы благоустройства района Куркино. По словам градоначальника, за девять лет городские власти построили там пять детских садов и две школы.
«Но надо больше и уже в сентябре этого года открываем на Воротынской улице комбинированную школу-детсад на 300 мест. В планах еще одно такое здание», - заявил Собянин, отметив, что сейчас в Куркине идет строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и зданием молодежного центра спортивных волонтеров. Также планируется обновить медицинское оборудование в поликлинике №219, благоустроить дворы и отремонтировать десятки подъездов в жилых домах.
Еще одним важным объектом по программе «Мой район» в Куркине кроме завершения строительства начальной школы с дошкольным отделением на Воротынской улице будет также возведение к 2021 году еще одного учебного корпуса на 550 мест с детским садом на 150 мест на улице Юровской.
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