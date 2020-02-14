Путин издал указ об увековечении памяти Лужкова
11:00 14.02.2020 Источник: Интерфакс
Мемориальную доску могут установить на доме в Москве, где жил мэр столицы Юрий Лужков, следует из указа президента РФ Владимира Путина об увековечении памяти Лужкова.
"Учитывая значительный вклад Юрия Лужкова в становление российской государственности и развитие Москвы", Путин также рекомендовал правительству столицы рассмотреть вопросы о присвоении имени Лужкова государственному автономному образовательному учреждению высшего образования "Московский городской университет управления правительства Москвы".
В указе говорится также о проведении иных мероприятий, посвященных увековечению памяти Лужкова.
Лужков, руководивший Москвой более 18 лет, скончался на 84-м году жизни в мюнхенской клинике 10 декабря 2019 года.
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