Путин издал указ об увековечении памяти Лужкова

11:00 Источник: Интерфакс

Мемориальную доску могут установить на доме в Москве, где жил мэр столицы Юрий Лужков, следует из указа президента РФ Владимира Путина об увековечении памяти Лужкова.

"Учитывая значительный вклад Юрия Лужкова в становление российской государственности и развитие Москвы", Путин также рекомендовал правительству столицы рассмотреть вопросы о присвоении имени Лужкова государственному автономному образовательному учреждению высшего образования "Московский городской университет управления правительства Москвы".

В указе говорится также о проведении иных мероприятий, посвященных увековечению памяти Лужкова.

Лужков, руководивший Москвой более 18 лет, скончался на 84-м году жизни в мюнхенской клинике 10 декабря 2019 года.