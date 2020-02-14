ФСБ задержала жителя Подмосковья, перечислившего ИГ 25 млн рублей
11:32 14.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ФСБ России задержала жителя Московской области, организовавшего сбор денег для запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство", им было перечислено более 25 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в Центре общественных связей ФСБ России.
По информации спецслужбы, он состоял в законспирированной ячейке, осуществлявшей сбор и переправку денежных средств на нужды "Исламского государства". "В ходе оперативно-разыскных мероприятий выявлены схема и механизмы финансирования боевиков, посредством которых на их нужды было направлено более 25 млн рублей", - сообщили в ФСБ.
Противоправная деятельность финансиста террористов была пресечена ФСБ совместно с Росфинмониторингом и Главным управлением по противодействию экстремизму МВД РФ.
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