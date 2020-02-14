РФ и Белоруссия не обсуждают создание наднациональных органов - Лукашенко

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва и Минск не обсуждают создание наднациональных органов в рамках интеграции Союзного государства, но работа по дорожным картам продолжится. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в пятницу на встрече с коллективом Светлогорского целлюлозно-картонного комбината.

"Мы будем и дальше работать по интеграции. В этом нет ничего плохого", - цитирует его БелТА. По его словам, создание наднациональных органов и других объединений, что было предусмотрено 31-й дорожной картой, стороны договорились не обсуждать. "[Обсуждаем] чисто экономические вопросы по интеграции", - пояснил он.