РФ и Белоруссия не обсуждают создание наднациональных органов - Лукашенко
14:00 14.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Москва и Минск не обсуждают создание наднациональных органов в рамках интеграции Союзного государства, но работа по дорожным картам продолжится. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в пятницу на встрече с коллективом Светлогорского целлюлозно-картонного комбината.
"Мы будем и дальше работать по интеграции. В этом нет ничего плохого", - цитирует его БелТА. По его словам, создание наднациональных органов и других объединений, что было предусмотрено 31-й дорожной картой, стороны договорились не обсуждать. "[Обсуждаем] чисто экономические вопросы по интеграции", - пояснил он.
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