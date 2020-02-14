Боткинскую больницу в Петербурге самовольно покинули четыре человека
14:12 14.02.2020 Источник: Интерфакс
Помимо сбежавшей из Боткинской инфекционной больницы Аллы Ильиной, стационар самовольно покинули еще трое пациентов, двоих убедили вернуться, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
"Было еще трое (сбежавших пациентов с подозрением на новый коронавирус - ИФ), двое из них вернулись на дообследование. Вероятно, с ними связались, позвонили и объяснили, что они были неправы. С третьей девушкой пока неизвестно. Не исключено, что придется действовать в судебном порядке", - сказал собеседник агентства.
Как следует из материалов СМИ, Ильина покинула больницу 7 февраля. Трое других пациентов ушли из стационара вечером 11 февраля.
Новости
- 15:12 14.02.2020
- Лукашенко сообщил о намеках на присоединение Белоруссии к РФ в обмен на единые цены на энергоносители
- 15:00 14.02.2020
- Бывший губернатор Калужской области Артамонов назначен в Совет Федерации
- 14:32 14.02.2020
- В Амстердаме запрещают групповые туры по кварталу красных фонарей
- 14:00 14.02.2020
- РФ и Белоруссия не обсуждают создание наднациональных органов - Лукашенко
- 13:32 14.02.2020
- Путин назначил помощников зампреда СБ РФ
- 13:20 14.02.2020
- Вопрос оплаты выходного дня для голосования по поправкам в конституцию не решен - Песков
- 13:05 14.02.2020
- С находящегося на карантине круизного лайнера эвакуировали первую группу пожилых людей - Япония
- 13:00 14.02.2020
- Путин возложил на ЦИК организацию проведения голосования по поправкам в конституцию
- 12:32 14.02.2020
- В посольстве РФ в Турции усилили охрану
- 12:20 14.02.2020
- Трамп может засекретить свои телефонные беседы с зарубежными лидерами
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать