Боткинскую больницу в Петербурге самовольно покинули четыре человека

14:12 Источник: Интерфакс

Помимо сбежавшей из Боткинской инфекционной больницы Аллы Ильиной, стационар самовольно покинули еще трое пациентов, двоих убедили вернуться, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

"Было еще трое (сбежавших пациентов с подозрением на новый коронавирус - ИФ), двое из них вернулись на дообследование. Вероятно, с ними связались, позвонили и объяснили, что они были неправы. С третьей девушкой пока неизвестно. Не исключено, что придется действовать в судебном порядке", - сказал собеседник агентства.

Как следует из материалов СМИ, Ильина покинула больницу 7 февраля. Трое других пациентов ушли из стационара вечером 11 февраля.