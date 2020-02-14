Лукашенко сообщил о намеках на присоединение Белоруссии к РФ в обмен на единые цены на энергоносители

15:12 Источник: Эхо Москвы

Александр Лукашенко сообщил о намеках российского руководства на присоединение Белоруссии в обмен на единые цены на энергоносители.

Ни белорусский, ни российский народы никогда не захотят пойти по этому пути, заявил президент на встрече с коллективом одного из предприятий Гомельской области. Его цитирует госагентство БелТА. Близкий к пресс-службе главы государства телеграм-канал «Пул Первого» добавляет слова Лукашенко о том, что в Москве понимают интеграцию, как поглощение Белоруссии. «Это не интеграция! Это инкорпорация! «, — пояснил он, заверив, что на это никогда не пойдет и первый президент Белоруссии никогда не станет последним. «Уже после меня — думайте как жить», — сказал Лукашенко, добавив, что сам он, даже когда перестанет руководить страной, всегда будет бороться, чтобы белорусская земля оставалась суверенной и независимой.

Лукашенко отметил, что Минск и Москва будут работать по интеграционным «дорожным картам», при этом создание наднациональных органов стороны договорились не обсуждать, передает БелТА. Президент Белоруссии также заявил, что республика продолжит закупать нефть в других странах, даже если она будет дороже российской. Он пояснил, что это необходимо, «чтобы каждый год 31 декабря не стоять на коленях». В то же время, он предложил президенту Владимиру Путину не уходить от обещаний советского правительства и снизить цену на газ для регионов, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Ранее Лукашенко неоднократно обвинял Россию в осложнении российско-белорусских отношений. В частности, он говорил о нарушении Москвой договоров в экономической сфере. В Кремле это отрицали, отмечая, что спорные вопросы, включая коммерческие, Москва и Минск должны решать спокойно, путем деловых переговоров. Эхо Москвы