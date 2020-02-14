В Госдуме предложили продлить срок приема поправок в Конституцию
16:00 14.02.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Госдуме предложили продлить до 2 марта срок приёма поправок в Конституцию. Ранее предполагалось, что комитет нижней палаты парламента по госстроительству будет принимать предложения до 14 февраля.
Как объяснил глава комитета Павел Крашенинников, решение о возможном продлении было принято по итогам встречи рабочей группы.
Ранее Владимир Путин поручил Центризбиркому взять на себя организацию голосования по изменению Конституции, а правительству — выделить деньги из бюджета на проведение голосования. Говорит Москва
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