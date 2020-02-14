Путин и Зеленский провели телефонные переговоры по теме минских соглашений
18:30 14.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским прямо поставил перед своим коллегой вопрос о том, намерен ли Киев реально выполнять минские договоренности. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Кремля.
"Президентом России акцентирована важность полной и безусловной реализации минского комплекса мер и решений, принятых на саммитах в нормандском формате, в том числе в Париже 9 декабря 2019 года, - говорится в сообщении. - В связи с известными высказываниями представителей украинского руководства Владимир Путин прямо поставил вопрос - намерен ли Киев реально выполнять минские договоренности".
В целом, во время беседы, состоявшейся по инициативе украинской стороны, руководители двух стран обсудили "различные аспекты урегулирования внутриукраинского конфликта".
"Затронуты вопросы, касающиеся поддержания устойчивого режима прекращения огня, дальнейшего разведения сил и средств на линии соприкосновения и работ по разминированию. Выражена готовность продолжить усилия, направленные на освобождение и обмен связанных с конфликтом удерживаемых лиц", - сообщили в Кремле.
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