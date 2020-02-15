15 февраля – день рождения у председателя правления Новикомбанка Елены Георгиевой!
01:02 15.02.2020
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Приятно отметить, что уникальное сочетание успешного компетентного руководителя и яркого харизматичного лидера, позволяет Вам достигать самых амбициозных целей и уверенно вести за собой команду профессионалов, вдохновляя коллег и партнеров на новые свершения. Всецело убежден, что Ваши профессиональные качества: способность глубоко разбираться в каждом вопросе, готовность принимать нестандартные перспективные решения, четко формулировать и эффективно решать задачи – лягут в основу и дальнейшего роста бизнеса Новикомбанка.
Желаю Вам неиссякаемой энергии и успеха на этом пути! Счастья, душевного тепла и крепкого здоровья Вам, Вашим родным и близким.
С уважением, председатель комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса РФ, первый вице-президент ОООР «СоюзМаш России» Владимир Гутенев
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