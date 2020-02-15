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НОВОСТИ

15 февраля – день рождения у председателя правления Новикомбанка Елены Георгиевой!

01:02 15.02.2020

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Уважаемая Елена Александровна, от всей души поздравляю Вас с Днем рождения! 

Приятно отметить, что уникальное сочетание успешного компетентного руководителя и яркого харизматичного лидера, позволяет Вам достигать    самых амбициозных целей и уверенно вести за собой команду профессионалов, вдохновляя коллег и партнеров на новые свершения. Всецело убежден, что Ваши профессиональные качества: способность глубоко разбираться в каждом вопросе, готовность принимать нестандартные перспективные решения, четко формулировать и эффективно решать задачи – лягут в основу и дальнейшего роста бизнеса Новикомбанка. 

Желаю Вам неиссякаемой энергии и успеха на этом пути! Счастья, душевного тепла и крепкого здоровья Вам, Вашим родным и близким.

 

С уважением, председатель комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса РФ,  первый вице-президент ОООР «СоюзМаш России» Владимир Гутенев


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