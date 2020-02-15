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Президент Сербии сказал, что страна нуждается в мире и времени для успешного развития

16:30 15.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сербия больше всего нуждается в мире и времени для успешного экономического развития. Об этом заявил в субботу президент Сербии Александар Вучич после встречи с сербскими политиками Балканского региона на приеме в честь Дня государственности страны.

"Прежде всего, хочу всех поздравить с Днем государственности и Сретением. В настоящее время Сербия оказалась перед большими политическими испытаниями, и это в момент, когда наша экономика быстрее всего развивается и является самой успешной за последние 50 лет. Но Сербии больше всего нужен мир, Сербии нужно время укрепить страну, увеличить демографию. Несмотря на все политические эмоции, мы должны стратегически отдавать себе отчет в происходящем, я знаю, что это не нравится части общественности, требующей радикальных решений", - заявил президент.

"Я не трус, но прошу всех отдавать себе отчет, что наибольший успех Сербии - это продолжительность сохранения мира, насколько больше детей у нас может быть и насколько наша экономика может быть успешнее. Мы будем вместе со своим народом, это не ставится под вопрос", - заявил Вучич, попросив сербов в регионе быть максимально осторожными и выдержанными, чтобы избежать дестабилизации региона.

По мнению Вучича, торговые пошлины на сербские товары в непризнанном Косове, давление на Сербскую православную церковь в Черногории, а также атака на Республику Сербскую в Боснии и Герцеговине являются звеньями одной цепи, и этот процесс управляется из-за рубежа с целью экономического и политического сдерживания Сербии. "Для нас выбор только мир и сотрудничество, но и капитуляция для нас невозможна. Где бы ни жили сербы, они могут ожидать помощи сербского государства", - заявил сербский лидер.

После обращения прошла торжественная церемония вручения госнаград. Помимо 60 награжденных, высшие награды страны - Ордена Республики - были присуждены президенту Чехии Милошу Земану и писателю Петеру Хандке за поддержку Сербии на международной арене.

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