В мае Помпео может посетить Чехию с рабочим визитом - глава МИД республики

19:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Государственный секретарь США Майкл Помпео может посетить Чехию с рабочим визитом в начале мая текущего года. Об этом сообщил в субботу министр иностранных дел республики Томаш Петржичек после состоявшейся на полях Мюнхенской конференции по безопасности встречи с главой американской дипломатии.

"Господин госсекретарь может приехать для участия в торжествах по случаю 75-летия освобождения [от нацистов] города Пльзень (Западная Чехия - прим. ТАСС) американскими войсками", - сказал он.

МИД Чехии ожидает от Государственного департамента США подтверждения визита Помпео. Предполагается, что он будет находиться в республике 6 мая. На этот день придется пик торжеств в городе Пльзень.

Встреча Петржичека и Помпео состоялась в столице германской федеральной земли Бавария в пятницу.