В мае Помпео может посетить Чехию с рабочим визитом - глава МИД республики
19:15 15.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Государственный секретарь США Майкл Помпео может посетить Чехию с рабочим визитом в начале мая текущего года. Об этом сообщил в субботу министр иностранных дел республики Томаш Петржичек после состоявшейся на полях Мюнхенской конференции по безопасности встречи с главой американской дипломатии.
"Господин госсекретарь может приехать для участия в торжествах по случаю 75-летия освобождения [от нацистов] города Пльзень (Западная Чехия - прим. ТАСС) американскими войсками", - сказал он.
МИД Чехии ожидает от Государственного департамента США подтверждения визита Помпео. Предполагается, что он будет находиться в республике 6 мая. На этот день придется пик торжеств в городе Пльзень.
Встреча Петржичека и Помпео состоялась в столице германской федеральной земли Бавария в пятницу.
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