В Ираке стреляли ракетами по базе коалиции, но чуть не попали в посольство США

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Несколько ракет упали возле посольства США в Ираке, расположенного в "зеленой зоне" Багдада. Об этом сообщило в воскресенье агентство Франс Пресс.

Агентство Рейтер в свою очередь передает, что предположительному ракетному обстрелу в иракской столице подверглась база возглавляемой США коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ). База, как отмечает Рейтер, находится в непосредственной близости от американского посольства.

Возглавляемая США коалиция по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ) подтвердила информацию о ракетном обстреле в Багдаде базы, которую она использует. Как сообщил официальный представителя штаба операции "Непоколебимая решимость", которую проводит в Ираке и Сирии группа стран во главе с США, полковник Майлс Кэггинс, при обстреле никто не пострадал.

