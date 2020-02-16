В Ираке стреляли ракетами по базе коалиции, но чуть не попали в посольство США
08:51 16.02.2020
Несколько ракет упали возле посольства США в Ираке, расположенного в "зеленой зоне" Багдада. Об этом сообщило в воскресенье агентство Франс Пресс.
Агентство Рейтер в свою очередь передает, что предположительному ракетному обстрелу в иракской столице подверглась база возглавляемой США коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ). База, как отмечает Рейтер, находится в непосредственной близости от американского посольства.
Возглавляемая США коалиция по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ) подтвердила информацию о ракетном обстреле в Багдаде базы, которую она использует. Как сообщил официальный представителя штаба операции "Непоколебимая решимость", которую проводит в Ираке и Сирии группа стран во главе с США, полковник Майлс Кэггинс, при обстреле никто не пострадал.
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