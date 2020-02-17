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Столтенберг заявил, что у НАТО диалог с Россией существует

07:00 17.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

НАТО ведет интенсивные и открытые дискуссии с Россией, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг в интервью газете "Фигаро", опубликованном в понедельник.

Отвечая на вопрос по поводу предложения президента Франции Эмманюэля Макрона усилить диалог с Москвой, Столтенберг отметил, что НАТО "уже ведет этот диалог с Россией на институциональной основе". "Мы его ведем по проблеме контроля над вооружениями, по вопросу снижения рисков, по теме прозрачности и по другим темам", - отметил генсек НАТО.

Столтенберг в очередной раз выступил с утверждением о том, что Россия якобы нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). "Но мы ведем с ней интенсивные и открытые дискуссии", - заявил он.

Столтенбрег подчеркнул, что странам НАТО "нужно оставаться едиными, говорить одним голосом и быть твердыми".

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