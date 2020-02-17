Евросоюз сохраняет абсурдную увязку улучшения контактов с Россией и кризисом в Украине - Лавров
07:10 17.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз продолжает абсурдную увязку перспектив сотрудничества с Россией с урегулированием ситуации на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в опубликованном в понедельник интервью итальянской газете "Стампа".
"Последние несколько лет стали для наших отношений периодом упущенных возможностей. Действуя по принципу наименьшего общего знаменателя, Евросоюз сохраняет абсурдную увязку перспектив взаимодействия с внутриукраинским урегулированием. По инициативе Брюсселя заморожена совместная работа по целому ряду направлений", - отметил министр.
Он подчеркнул, что односторонние ограничительные меры наносят многомиллиардные убытки европейским странам. "Значительная часть этого урона приходится на наиболее тесно связанных с нами торгово-инвестиционных партнеров в ЕС, включая Италию. Такое положение дел объективно противоречит коренным интересам наших граждан", - сказал Лавров.
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