РФ не вмешивается в дела других стран, в том числе Франции - Песков о заявлении Макрона
14:32 17.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
РФ не допускает возможности вмешательства в дела других стран, в том числе Франции. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что третьи стороны, в том числе Россия, якобы могут попытаться оказать влияние на будущие выборы во Франции.
"Нет, Россия категорически против того, чтобы другие страны вмешивались в ее собственные внутренние дела. И мы не допускаем возможности, чтобы Россия делала то же самое в отношении других стран", - сказал Песков, отвечая на вопрос, имеют ли место подобные попытки вмешательства в дела Франции со стороны РФ.
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