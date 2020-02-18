В Госдуме оценили внедрение Москвой электронного паспорта детских прививок

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Московскую практику оцифровки данных о вакцинации горожан предстоит использовать в других субъектах Федерации, считают в Госдуме. По словам заместителя председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонида Огуля, положительный опыт столицы надо перенимать на федеральном уровне. «В список мер, которые позволят нам отслеживать и управлять ходом иммунизации населения, предлагается ввести электронные паспорта прививок для детей, кстати, в Москве это уже сделали. Московские власти ввели в электронных медицинских картах раздел "Вакцинация", где теперь содержится вся информация о сделанных ребенку прививках, информация о том, когда нужно сделать следующую прививку», - отметил парламентарий.

По его мнению, в электронных прививочных паспортах нужно собрать все данные о том, вакцинирован ребенок или нет, что позволит оценить полную картину иммунизации населения страны, а также вести адресную работу с родителями.

Глава комитета Госдумы охране здоровья Дмитрий Морозов также отметил, что в Москве издан новый региональный календарь профилактических прививок, гарантирующий горожанам бесплатные профилактические прививки против 17 инфекционных заболеваний. «Значительный прорыв ощущается во внедрении в Москве цифровых технологий в области организации вакцинации.: создан единый банк данных о детских прививках, формируется электронная карта профилактических прививок, а также запущена масштабная информационная кампания по вакцинопрофилактике управляемых инфекций среди населения - наиболее эффективный метод формирования у населения доверительного отношения к вакцинации и борьбы с антипрививочными движениями. Все эти меры позволят улучшить контроль за проведением вакцинации", - отметил Морозов.