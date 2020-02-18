В России растет число наркоманов нового типа - исследование

11:05 Источник: Известия

В России растет число наркоманов нового типа. Таковы результаты масштабного исследования Института социологии РАН, с которым ознакомились «Известия». Опрос более 10 тыс. человек показал, что людей, контролирующих, как они считают, свое пристрастие к психоактивным веществам, становится больше. Они не состоят на учете в наркодиспансерах, не имеют проблем с правоохранительными органами и внешне не отличаются от здоровых граждан. Однако такой тип наркомании обязательно перерастет через 10–15 лет в тяжелую зависимость, с которой невозможно справиться без квалифицированной медицинской помощи.

По утверждению социологов РАН, около десяти лет назад потребители запрещенных психоактивных веществ (ПАВ) чаще страдали от тяжелых форм зависимости, приводящих к маргинализации, потере социального статуса и возможности исполнять свою роль в обществе. Однако в последнее десятилетие наблюдается тенденция к распространению эпизодического, то есть нерегулярного, употребления психоактивных веществ.

Таким образом расширилось число потребителей наркотиков, которые создают видимость законопослушных граждан. Они настолько аккуратно обращаются с ПАВ, что не привлекают внимания правоохранительных органов и не обращаются за наркологической помощью. Потребители новой волны формируют механизмы саморегуляции, которые позволяют им сохранять свой социальный статус. Ученые сообщают, что такое потребление может продолжаться до 15 лет.

Ученые пока не могут точно сказать, какое количество людей можно отнести к данной группе.