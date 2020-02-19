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Майкл Блумберг собирается продать свое новостное агентство, если займет пост президента США - СМИ

07:15 19.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг продаст свою медийную компанию Bloomberg LP ("Блумберг эл-пи"), основанную им около 40 лет назад, в случае избрания президентом США. Об этом сообщила во вторник в своей электронной версии газета "Уолл-стрит джорнэл", ссылаясь на предвыборный штаб миллиардера.

Согласно полученной информации, Блумберг намерен в случае победы на выборах президента в ноябре передать свое предприятие в доверительное управление трастовому фонду с конечной целью продать бизнес. Газета не называет ожидаемые суммы сделки.

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