Полиция Австралии подтвердила подлинность попавших в Сеть документов по рейсу MH17

08:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Некоторые документы по делу MH17, распространенные на днях платформой Bonanza Media, являются подлинными. Об этом говорится в заявлении пресс-службы федеральной полиции Австралии, поступившем в четверг в распоряжение ТАСС.

"Некоторые из распространенных недавно без разрешения документов являются документами федеральной полиции Австралии, подготовленными в рамках проводимого Совместной следственной группой (ССГ) расследования", - говорится в сообщении.

Ранее платформа Bonanza Media опубликовала четыре документа, которые касаются расследования дела MH17, два из них имеют отношение к австралийской полиции.