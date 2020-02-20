В КНР обнаружено повторное появление коронавируса у вылеченных пациентов

10:00 Источник: Эхо Москвы

В Китае врачи обнаружили повторное появление коронавируса у вылеченных пациентов. Об этом сообщил глава медицинской группы по лечению коронавируса в Ухане профессор Чжао Цзяньпин. Он объяснил это несовершенством тестов, возможными ошибками лаборантов и особенностями организма конкретных пациентов.

При этом остается неясным, идет ли речь о рецидиве или повторном заражении. Тем не менее, профессор считает, что всех пациентов необходимо после выписки помещать на дополнительный двухнедельный карантин. Эхо Москвы