В КНР обнаружено повторное появление коронавируса у вылеченных пациентов
10:00 20.02.2020 Источник: Эхо Москвы
В Китае врачи обнаружили повторное появление коронавируса у вылеченных пациентов. Об этом сообщил глава медицинской группы по лечению коронавируса в Ухане профессор Чжао Цзяньпин. Он объяснил это несовершенством тестов, возможными ошибками лаборантов и особенностями организма конкретных пациентов.
При этом остается неясным, идет ли речь о рецидиве или повторном заражении. Тем не менее, профессор считает, что всех пациентов необходимо после выписки помещать на дополнительный двухнедельный карантин. Эхо Москвы
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комментарии(1)
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Виктор Рыбаков 11:02 20.02.2020
Ну прямо по незабвенному Виктору Степанычу:«Никогда такого не было, и вот опять»!
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