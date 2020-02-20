Песков счел риторическим вопрос жительницы Петербурга, как прожить на 10,8 тыс. рублей
15:32 20.02.2020 Источник: Интерфакс
В Кремле не считают провокацией вопрос, как прожить на 10 тыс. 800 рублей, заданный накануне президенту в Петербурге, но предлагают разбираться с такими выплатами в каждом отдельном случае.
"Я не думаю, что это провокация, Путин часть общается с людьми во время поездок по регионам. Вчера, после того, как президент возложил цветы к памятнику Собчаку, он увидел, что рядом собрались люди, и подошел к ним пообщаться. Там стояла женщина, которая совершенно спокойно и вдумчиво общалась с президентом, давала свои аргументы и выслушивала его. Вряд ли здесь можно говорить о какой-то провокации", - сказал журналистам в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он прокомментировал ситуацию, имевшую место в среду, когда женщина спросила у президента, как можно прожить на 10 тыс. 800 рублей в месяц. При этом журналисты поинтересовались мнением пресс-секретаря главы государства по этому вопросу.
Песков затруднился ответить на этот вопрос, объяснив, что это не входит в его функции. "Это вопрос, скорее, риторический", - сказал он на замечание, что на МРОТ в размере 12 тыс. 130 руб. также трудно прожить.
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