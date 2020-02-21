Россия опровергает сообщения об огромном количестве беженцев, идущих из Сирии в Турцию

16:12 Источник: Эхо Москвы

Россия опровергает сообщения о сотнях тысяч беженцев, которые идут из Сирии в Турцию. Ранее о них рассказывали в Анкаре.

Руководитель российского центра по примирению сторон в Сирии Олег Журавлев объявил о том, что дороги на северо-западе страны в последние недели были свободны, и никаких сотен тысяч беженцев на них в это время не наблюдалось. По крайней мере никаких фото или видео доказательств их присутствия нет, — передаёт его слова агентство ТАСС. Контр-адмирал добавил, что для мирных жителей на этих магистралях также не было бы места, поскольку они были заняты многокилометровыми колоннами турецкой армии, которые продвигались вглубь Сирии.

Ранее в министерстве обороны России заявляли, что ситуация в Идлибе обостряется именно из-за Анкары. По данным ведомства, она поддерживает террористические группы, которые обосновались в регионе, а то, что турецкая армия перебрасывает войска на юг, только обостряет обстановку.

Вчера Турция заявила, что в результате Сирийского обстрела погибли пять её военных. Дамаск, который пользуется поддержкой Москвы, в свою очередь назвал происходящее борьбой с террористами.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган говорил, то его страна готова к полномасштабным военным действиям. По его словам, они начнутся, если Сирия не отведет свои войска. Эхо Москвы