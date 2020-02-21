Лишь 25% граждан Украины считают, что события в стране развиваются в правильном направлении - опрос

16:32 Источник: Интерфакс

Общая оценка ситуации в украинском обществе гражданами за последние месяцы существенно ухудшилась, свидетельствуют результаты исследования социологической службы Центра Разумкова, проведенного во второй декаде февраля.

"25% респондентов считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении (в сентябре 2019 года так считали 57%, в декабре 2019 года - 44%), 53% - что события развиваются в неправильном направлении (в сентябре - 17%, в декабре - 36%). Следовательно, доля тех, кто считает, что события в Украине развиваются в неправильном направлении, существенно превысила долю тех, кто придерживается противоположной точки зрения", - говорится в релизе Центра, обнародованном в пятницу утром.

Также по сравнению с предыдущими месяцами уменьшилась доля тех, кто придерживается мнения, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности в течение ближайших нескольких лет: в сентябре 2019 года таковых было 41%, в декабре - 28%, а по данным последнего опроса - 21%.

Доля тех, кто считает, что страна способна преодолеть трудности в более отдаленной перспективе, составляла соответственно 40%, 50% и 49%, не способна преодолеть - соответственно, 6%, 11% и 15%.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 13 по 17 февраля 2020 года.