Лишь 25% граждан Украины считают, что события в стране развиваются в правильном направлении - опрос
16:32 21.02.2020 Источник: Интерфакс
Общая оценка ситуации в украинском обществе гражданами за последние месяцы существенно ухудшилась, свидетельствуют результаты исследования социологической службы Центра Разумкова, проведенного во второй декаде февраля.
"25% респондентов считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении (в сентябре 2019 года так считали 57%, в декабре 2019 года - 44%), 53% - что события развиваются в неправильном направлении (в сентябре - 17%, в декабре - 36%). Следовательно, доля тех, кто считает, что события в Украине развиваются в неправильном направлении, существенно превысила долю тех, кто придерживается противоположной точки зрения", - говорится в релизе Центра, обнародованном в пятницу утром.
Также по сравнению с предыдущими месяцами уменьшилась доля тех, кто придерживается мнения, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности в течение ближайших нескольких лет: в сентябре 2019 года таковых было 41%, в декабре - 28%, а по данным последнего опроса - 21%.
Доля тех, кто считает, что страна способна преодолеть трудности в более отдаленной перспективе, составляла соответственно 40%, 50% и 49%, не способна преодолеть - соответственно, 6%, 11% и 15%.
Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 13 по 17 февраля 2020 года.
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