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Глав МИД РФ, Пакистана и ЕС пригласили на церемонию подписания соглашения между США и талибами

17:40 21.02.2020 Источник: Эхо Москвы

Министров иностранных дел России, Пакистана и ЕС пригласили на церемонию подписания соглашения между США и талибами. Об этом сообщает радиостанция «Голос Америки» со ссылкой на пакистанские власти. По данным Госдепартамента США, договор будет подписан в следующую субботу. Уже этой ночью в Афганистане должен вступить в силу семидневный период снижения насилия, который распространяется как на американских военных, так и на движение «Талибан» (запрещенное в России) и афганские силы безопасности.  Эхо Москвы

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