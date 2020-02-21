Глав МИД РФ, Пакистана и ЕС пригласили на церемонию подписания соглашения между США и талибами

17:40 Источник: Эхо Москвы

Министров иностранных дел России, Пакистана и ЕС пригласили на церемонию подписания соглашения между США и талибами. Об этом сообщает радиостанция «Голос Америки» со ссылкой на пакистанские власти. По данным Госдепартамента США, договор будет подписан в следующую субботу. Уже этой ночью в Афганистане должен вступить в силу семидневный период снижения насилия, который распространяется как на американских военных, так и на движение «Талибан» (запрещенное в России) и афганские силы безопасности. Эхо Москвы