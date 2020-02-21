Перед празднование 75-летием Победы по 26 городам РФ и Белоруссии пройдет поезд-музей

18:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военнослужащие Западного военного округа (ЗВО) сформируют поезд-музей с военной техникой, который в преддверии празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в апреле-мае проедет по 26 городам России и Белоруссии, сообщил командующий войсками округа генерал-полковник Александр Журавлев.

"В ходе акции "Эшелон Победы" поезд-музей прибудет на станции 24 городов Российской Федерации и двух городов Республики Беларусь, военнослужащие проведут экскурсии для гостей и расскажут о подвигах советских солдат", - сказал Журавлев, его слова приводятся в сообщении пресс-службы ЗВО.

В состав эшелона войдут 18 вагонов, на которых будут представлены образцы техники времен Великой Отечественной войны. В частности, в экспозицию войдут танки ИС-3 и Т-34, пушки ЗиС-2 и ЗиС-3, а также гаубицы и зенитные орудия. На поезде, который пройдет по территории субъектов, входящих в состав ЗВО, также будут присутствовать творческие коллективы округа, которые исполнят военные песни для посетителей передвижной экспозиции.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе ЗВО, поезд отправится из Москвы в апреле и сделает остановки более чем в 20 городах России, расположенных а также белорусской столице Минске и городе Бресте. Конечной станцией поезда станет Санкт-Петербург, куда поезд прибудет перед Днем Победы в мае.

По территории субъектов, входящих в состав Центрального военного округа (ЦВО), с 26 апреля по 8 мая пройдет агитационный поезд "Эшелон Победы". Как сообщила пресс- служба ЦВО, агитпоезд начнет движение из Иркутска 26 апреля. Затем он проследует через Красноярск, Новосибирск, Омск, Тюмень, Челябинск, Уфу, Самару, Пензу, Саранск, Казань, Ижевск и Пермь. На пути следования для жителей городов будут организованы концертные программы и экскурсии по экспозиции эшелона. 8 мая поезд прибудет в Екатеринбург, где артисты ансамбля песни и пляски Центрального военного округа покажут праздничный гала-концерт.