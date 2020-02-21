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Решение о размещении комплекса Patriot в Турции пока не принято - американский чиновник

20:45 21.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты пока не приняли решение о том, будут ли они временно размещать свои зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot ("Пэтриот") в Турции на границе с Сирией по запросу Анкары. Об этом сообщил в пятницу корр. ТАСС представитель американских властных структур.

"Мы находимся в курсе запроса о [размещении] ракет Patriot в Турции близ границы с Сирией, однако никакого решения не принято", - заявил американский чиновник.

Он подтвердил, что переговоры между Анкарой и Вашингтоном на этот счет и по поводу событий в сирийской провинции Идлиб продолжаются. "Мы продолжаем проводить обсуждения с правительством Турции относительно вызывающей тревогу ситуации в Идлибе. За дальнейшими деталями мы вас перенаправляем к турецкому правительству", - сказал собеседник агентства.

Согласно данным западной печати, Турция просит у США развернуть две батареи ЗРК Patriot на своей южной границе в связи с обострением напряженности в соседней сирийской провинции Идлиб. Насколько известно, официальный запрос об этом Турция передала США на прошлой неделе через американского спецпредставителя по Сирии Джеймса Джеффри.

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