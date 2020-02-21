Главы Франции, ФРГ и Турции обсудили ситуацию в Сирии и отметили необходимость участия РФ
21:15 21.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Турции Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры, в ходе которых отметили необходимость проведения четырехсторонней встречи с участием президента России Владимира Путина по ситуации в Сирии в ближайшее время. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении администрации французского лидера.
"[Макрон, Меркель и Эрдоган] обсудили ситуацию в Сирии, в частности Идлиб, и недавние события в Ливии, - отметили в администрации. - Что касается Идлиба, то они выразили общую озабоченность в связи с катастрофической гуманитарной ситуацией, в которой находится гражданское население, и опасностью эскалации. Они согласились с тем, что кризис требует политического решения".
"В связи с этим они сочли необходимым в кратчайшие сроки, в четырехстороннем формате, встретиться с президентом [России Владимиром] Путиным", - заключили в Елисейском дворце.
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